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珍しいレザーウォレットチェーン
商品番号 I47782793891
商品名

珍しいレザーウォレットチェーン
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 2,519 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#よろずやたなごころ20年くらい前に岡山のお店で買いました。￼メーカー不明です。現在同じ物はなかなか手に入らないと思います。使い込んでる感じはありますが、破損はないので良い状態です。金具部の動きは良好で、しっかりとした良い作りです。他にもCD・DVD・本・服・おまけ等、まとめ買いしていただける場合は割引いたしますので、是非よろしくお願いします。#よろずやたなごころレッドムーン￼天神ワークスゴローズウォレットチェーンレザークラフトレザー
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