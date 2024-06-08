珍しいレザーウォレットチェーン

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商品詳細
#よろずやたなごころ20年くらい前に岡山のお店で買いました。￼メーカー不明です。現在同じ物はなかなか手に入らないと思います。使い込んでる感じはありますが、破損はないので良い状態です。金具部の動きは良好で、しっかりとした良い作りです。他にもCD・DVD・本・服・おまけ等、まとめ買いしていただける場合は割引いたしますので、是非よろしくお願いします。#よろずやたなごころレッドムーン￼天神ワークスゴローズウォレットチェーンレザークラフトレザー
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