NIKE AIR WOVEN BOOT ナイキ エアウーブンブーツ

2017年リリースのエアウーブンブーツフラックスになります。人気のウィートカラーオフィスカジュアルにも是非。一回しか着用せずそのまま眠っていました。すっかり見なくなりましたね。綺麗ですが中古になりますので気にされる方は新品お探しくださいませ。サイズus10、28cmになります。モデル/シリーズ···その他メインカラー···ブラウン



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