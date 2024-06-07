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NIKE AIR WOVEN BOOT ナイキ エアウーブンブーツ
商品番号 A44427442761
商品名

NIKE AIR WOVEN BOOT ナイキ エアウーブンブーツ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,412 円
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商品詳細

2017年リリースのエアウーブンブーツフラックスになります。人気のウィートカラーオフィスカジュアルにも是非。一回しか着用せずそのまま眠っていました。すっかり見なくなりましたね。綺麗ですが中古になりますので気にされる方は新品お探しくださいませ。サイズus10、28cmになります。モデル/シリーズ···その他メインカラー···ブラウン
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