ボッテガヴェネタ タイニー ウォレット 3つ折り財布 ブラック/パパイヤ ...

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商品詳細
☆カラー・ブラック/パパイヤ☆サイズ・幅約9.5cm高さ約7cm厚み約2.5cm☆素材・カーフスキン☆仕様・型番667036VCPQ61001・スナップボタン開閉式・紙幣用コンパートメント1個・スナップボタン留めコインポケット1個・カードホルダー3個こちらの財布はイタリアのBOTTEGAVENETA正規取扱店で購入したものなので、間違いなく正規品です。安心してお買い求めください。なお、こちらの商品は安価で販売している為、お値下げ不可でお願いします。
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