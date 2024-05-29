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ボッテガヴェネタ タイニー ウォレット 3つ折り財布 ブラック/パパイヤ
商品番号 A20203350507
商品名

ボッテガヴェネタ タイニー ウォレット 3つ折り財布 ブラック/パパイヤ
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 26,208 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆カラー・ブラック/パパイヤ☆サイズ・幅約9.5cm高さ約7cm厚み約2.5cm☆素材・カーフスキン☆仕様・型番667036VCPQ61001・スナップボタン開閉式・紙幣用コンパートメント1個・スナップボタン留めコインポケット1個・カードホルダー3個こちらの財布はイタリアのBOTTEGAVENETA正規取扱店で購入したものなので、間違いなく正規品です。安心してお買い求めください。なお、こちらの商品は安価で販売している為、お値下げ不可でお願いします。
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ボッテガヴェネタ タイニー ウォレット 3つ折り財布 ブラック/パパイヤ
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