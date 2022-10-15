スノーピーク　2022年春　雪峰祭　Tシャツ

新品未使用の2022年春のTシャツM2枚です。お揃いで購入しましたがサイズが小さく結局着ることなく保管しておりました。1枚は試しで着たのみです。もう1枚は新品未使用になります。定価1枚 6380円定価2枚 12760円スノーピークのアメニティードームがワッペンになった可愛いTシャツです。裏面は無地になります。生地感も厚くしっかりしたTシャツです。



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