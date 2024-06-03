NEW ERA ＜NEW ERA＞ 9TWENTYS/SST /キャップ

■BEAUTY\u0026YOUTH別注アイテム■〈NEWERA〉の「9TWENTY」をベースに作製した別注キャップ。本体には春夏らしいシアサッカー素材を採用。サイドには、別注の証となるBeauty\u0026Youthの文字を小さめのサイズで入れています。＜NEWERA（ニューエラ）＞1920年創業のニューエラ社は、MLB選手着用キャップの独占供給をはじめ、高品質で確かな商品を提供するブランドです。現在はスポーツ、ストリートをはじめ、様々なファッションに影響を与えるヘッドウェアブランドとしての地位を確立しています。サイズ高さ頭周りつばFREE1156.8～60.67カラー···ブルー ストライプ素人保管の為神経質な方はご遠慮下さい。



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