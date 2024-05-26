✨未使用品✨VETEMENTS ヴェトモン アナーキーロゴ 23aw キャップ

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商品詳細
⭐️ご覧頂きありがとうございます！⭐️期間限定でフォローして頂いた方を対象に、現在の表示価格の✨5%引き✨でお譲りしております！「フォローしました！」とコメントして頂ければ割引対象となります！【商品名】VETEMENTSヴェトモンANARCHYLOGOGABARDINEアナーキーロゴキャップ23awUE52CA200Wブラック【商品説明】新作のヴェトモンのアナキーロゴキャップです。即完売した入手困難なお品物となっております。未使用品なので目立った汚れやスレもなく、良い保存状態です。一点限りのお品物ですのでお早めにどうぞ！【サイズ】 F頭囲約56.5cm【素材】コットン100%【購入先】大手リユース店（真贋鑑定済みの正規品です。）✅当該品はUSED品です。完璧な状態をお求めの方はご遠慮下さい。着画はお断りさせて頂いております。その他ご不明がございましたら、ご気軽にコメント下さい！◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆古物商許可証/第451410012073号/神奈川県公安委員会◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆カラー···ブラック形···ベースボール
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