47ブランド キャップ スペクトルシリーズ タイダイ柄 柔らか ドジャース

‘47フォーティセブン一覧→#mgmf33369[重要]ネコポスにて発送させて頂きます。ツバは折りませんが平べったくしての発送になります。柔らかい素材ですが神経質な方は購入をご遠慮下さい。■ブランド/'47BRANDSPECTRALCLEANUP■素材/100%コットン■サイズ/FREESIZE(フリーサイズ)■寸法/頭周り約55cm-61cmツバ約7cm※多少の誤差ご了承下さい■チーム/ドジャース※すべての’47キャップにブランドロゴシールと正規ホログラムシールが付いています。



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