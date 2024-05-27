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47ブランド キャップ スペクトルシリーズ タイダイ柄 柔らか ドジャース
商品番号 X44196885672
商品名

47ブランド キャップ スペクトルシリーズ タイダイ柄 柔らか ドジャース
ブランド名 フォーティーセブンブランド
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

‘47フォーティセブン一覧→#mgmf33369[重要]ネコポスにて発送させて頂きます。ツバは折りませんが平べったくしての発送になります。柔らかい素材ですが神経質な方は購入をご遠慮下さい。■ブランド/'47BRANDSPECTRALCLEANUP■素材/100%コットン■サイズ/FREESIZE(フリーサイズ)■寸法/頭周り約55cm-61cmツバ約7cm※多少の誤差ご了承下さい■チーム/ドジャース※すべての’47キャップにブランドロゴシールと正規ホログラムシールが付いています。
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