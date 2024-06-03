新品 47 BRAND ロサンゼルス ドジャース '47 MVP キャップ

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商品詳細
購入前にコメントお願いします。47BRAND【フォーティーセブンブランド】LosAngelesDodgers'47MVPCap【ロサンゼルスドジャース'47MVPキャップ】MLB、ロサンゼルスドジャースのオフィシャルキャップ。マジックテープでサイズ調整が可能。【'47MVPの特徴】'47定番ツイル生地のアジャスタブルキャップ。マジックテープでのサイズ調整が可能。デザイン性、機能性のどちらも優れた商品。カーブしたつばが特徴的。サイズ：FREE（55-61cm）色：KHAKI素材：85%ACRYLIC/15%WOOL生産国：CHINAカラー...ベージュ形...ベースボール
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