10/12まで値下げ　美品　ニューエラ　エンゼルスオールスター限定

商品をご覧頂きありがとうございます。ニューエラ キャップ エンゼルス オールスター限定品です。size59.6㎝一度着用したのみの美品です。ご興味ありましたらよろしくお願い致します。カラー···ブラック



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