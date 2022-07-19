NIKE WAFFLE ONE DA7995-001 26.5cm

【商品名】ナイキワッフルワンスニーカー黒26.5cmになります。【商品説明】アイコニックなWaffleシリーズの新製品です。人気の高いクラシックなランニングシューズに最新のイノベーションをバランス良くプラスし、新たに搭載されたTPUヒールクリップでエネルギーを演出しています。透明なメッシュと上質なスエードが現代的なスタイルを提供します。反発力のある新しいミッドソールは定番のV字型で、改良されたワッフルアウトソールが抜群のサポート力とトラクションを発揮します。【サイズ】26.5cm【品番】DA7995-001【状態】若干の使用感がございます。⭐︎フォロー割引⭐︎フォローしていただけましたら商品の値段に応じてお値引きさせていただきます。●2,000円以上→200円引き●5,000円以上→300円引き●7,000円以上→400円引き●10,000円以上→500円引き同サイズをお求めの方へ★↓↓↓#SSS_265その他色んなスニーカーも揃えております。AIRFORCE1(エアーフォースワン)AIRJORDAN(エアジョーダン)やAIRMAX(エアマックス)、LOW(ロー)MID(ミッド)HI(ハイカット)などたくさんございます。CONVERSE(コンバース)newbalance(ニューバランス)やPUMA(プーマ)そしてReebok(リーボック)！！などなどトレンド商品もございます。王道のNIKE(ナイキ)adidas(アディダス)オニツカタイガーなど2022モデルから春夏秋冬モデルやコラボなどの限定品、レアなものまで充実です！メンズ向けのかっこいい靴やレディース向けのかわいい厚底。ウィメンズ、ユニセックス、キッズなど流行のおしゃれシューズから、スポーツではランニングやジョギングだったりジム、フィットネス、バッシュなどいろいろなところでお使いいただけます。カラーは青(ブラック)赤(レッド)や白(ホワイト)の他に黒、黄色(イエロー)緑(グリーン)灰色(グレー)や白や黒！サイズも様々！管理番号#L07069イ0731



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