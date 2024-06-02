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TAKEO KIKUCHI タケオキクチ ウール ニット ジャケット ブルゾン
商品番号 P28938042411
商品名

TAKEO KIKUCHI タケオキクチ ウール ニット ジャケット ブルゾン
ブランド名 タケオキクチ
特別価格 税込 11,968 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品】TAKEOKIKUCHIタケオキクチウールニットレイヤードジャケットブルゾン【ブランド】TAKEOKIKUCHIタケオキクチ【定価】¥64900【サイズ表記】3(L)【実寸サイズ】・着丈　約63cm・肩幅　約46cm・身幅　約53cm・袖丈　約65cm※素人の平置き採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。【カラー】ダークネイビー　(ニット部)ブラック【素材】(表地)毛90%ナイロン10%　　　　(リブ部分)アクリル70%毛30%　　　　(裏地)キュプラベンベルグ100%　　　　(ライナー)[本体]ナイロン100%　　　　　　　[詰物]ポリエステル100%　　　　　　　　【状態】新品未使用タグ付き着用に問題ないと思いますが中古品の為完全な新品の品をお求めの方、神経質な方ご購入をお控えください。USED品の為、汚れ・ほつれ・シミ・シワなど着用感のあるものもございます。検品致しておりますが、見落としや説明不足の場合もございます。あくまで素人個人間のお取引になりますので、中古品にご理解いただける方のみご購入をお願い致します。素人撮影の為、画像は光の反射等で少し色合いや風合いに違いがある場合がございます。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit24886.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate511448.html
http://narcologia.ru/goods/traverse911226.html

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