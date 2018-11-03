ソメスサドル パスケース 定期入れ

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商品詳細
・未使用品を購入して、数回使用後は保管していました。・色はダークブラウン系になります。・目立つ大きな傷はありませんが、写真のようなスレはあります。・箱や付属品はありません。・お値下げは致しかねます。・あくまで中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
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