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ソメスサドル パスケース 定期入れ
商品番号 D66971314723
商品名

ソメスサドル パスケース 定期入れ
ブランド名 ソメスサドル
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・未使用品を購入して、数回使用後は保管していました。・色はダークブラウン系になります。・目立つ大きな傷はありませんが、写真のようなスレはあります。・箱や付属品はありません。・お値下げは致しかねます。・あくまで中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
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