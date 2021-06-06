00s archive メタルデザイン　メッシュキャップ　パンク　グランジ

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商品詳細
【商品説明】スタッズデザインのようにツバに大小のメタルが散りばめられたデザインunknownですがデザイナーズのような雰囲気グランジ、パンク、マグブリング、y2kなどお好きな方は是非【状態】used画像7枚目、目立ちませんがややシミがあります※全て古着です。古着への理解がない方はご購入をお控えください【サイズ】ツバ:中心7.2、端12高さ:約11.5頭周り:フリーサイズ※素人採寸です、ご容赦くださいy2kgrungegalfairygrungefairycorepunkmallgothvintageretrostreetkawaiiusaharazyukuグランジフェアリーコアフェアリーグランジパンクマクブリング80s90s00s古着ストリートサブカルギャル量産地雷原宿下北itimipompomshop
http://narcologia.ru/goods/unusable55374.html
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