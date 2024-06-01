未使用｜carhartt｜ポンポンニット帽｜ビーニー｜ロゴ｜ワッチ

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━━━━━━━━━━━━━━━━ブランド Carharttカーハートサイズ フリー平置高さ 24cm（ポンポン入29cm）幅 22cm素材 アクリル100％状態 新品タグ付き━━━━━━━━━━━━━━━━Carharttカーハートのポンポンニット帽です。\"Carhartt\"を生地に編み込んで、正面にロゴが付いたシンプルなデザインで男女関係なくコーディネートに取り入れやすい一品です。日本サイトでの扱いがなく、海外本サイトから日本へ発送NGのため入手が難しいレアニット帽。お探しであった方この機会にいかがでしょう━━━Carharttはアメリカのデトロイトで1889年に創業されたワークウェアを中心とした衣料品ブランド。耐久性、機能性、快適性が高く、特に労働者やアウトドア愛好家など、厳しい環境下で働く人々に愛用されています。カバーオール、ジャケット、パンツ、キャップが代表的なアイテムで、ジャスティン・ビーバーや野村訓市、菅田将暉、満島ひかり、あいみょん、米津玄師など有名人の愛好家も多いです。━━━関連検索ThrasherStoneIslandCarharttNikeStussyAdidasSupremeX-LargeChampionAntiSocialSocialClub----送料無料----カラー...ブラック