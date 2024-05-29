正規品 クロムハーツ 22k ベビーファットクロスダイヤ ネックレスチェーン

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。クロムハーツベビーファットクロスダイヤ♢ロールチェーン18inch(45cm)正規品に22k加工♢チャームに天然ジルコンダイヤを施しています。サイズベビーファットクロスダイヤ縦2.4cm/横1.0cm酸化等の変色もなく綺麗な状態です。付属品【インボイス写し】【専用箱】【シルバーポリッシュ】【ショップ袋】【リボン】当日に発送可能ですので安心してお取引下さいませ(˃̵ᴗ˂̵)˗ˋˏ♡
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