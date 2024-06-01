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パイソン 長財布 未使用品
商品番号 G90947909693
商品名

パイソン 長財布 未使用品
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,659 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パイソン革の長財布です。未使用品。ラウンドファスナーのタイプです。内側の素材は、ナイロンかポリエステルだと思います。中央に小銭入れ、左右にカード入れがあり、カードは８枚入ります。
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