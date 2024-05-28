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ポーター　PORTER　長財布
商品番号 X53919571079
商品名

ポーター　PORTER　長財布
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 3,510 円
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商品詳細

ポーターPORTERVERVEWALLETラウンドファスナーカラー…ブラック黒サイズ…W210×H110×D27(mm)表地…ランダムゴブランナイロンクロスアクリルコーティング裏地…ナイロンオックスアクリルコーティング使用回数1回、未使用に近くキレイですメルカリ便（匿名配送）で発送予定です
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