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新品 本物 gunda ガンダ COWRIE BR/Pink 麻紐 ブレスレット
商品番号 X32117324325
商品名

新品 本物 gunda ガンダ COWRIE BR/Pink 麻紐 ブレスレット
ブランド名 ガンダ
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド　gunda管理番号　１０８１状態　新品　（説明文をよく読んで下さい。）品名　COWRIEBR/Pinkカラー　ピンク（正確な色はわかりかねます。）定価　６２００＋税サイズ　実寸　全長１４～２３、５㎝（サイズ調節可能）（多少の誤差はお許しください。）素材　麻紐シルバー925説明gundaのブレスレットになります。当方の出品しているブランド品は全て確実に本物です。ご安心の上、ご入札ください。基本的には大丈夫なのですが、年に数回、海外出張のためにご連絡、発送が遅れる場合がございます。出張の予定は自己紹介欄に記載しておりますので、お急ぎでのお取り引きをご希望の方はご注意くださいませ。また、自己紹介欄に出張の予定が記載されていない場合は日本国内におりますので、スムーズにお取り引きが可能です。また、出張の際に「お取り引きが遅れた、連絡が取れなかった」などの理由でクレームはお受けできませんので、ご理解ください。よろしくお願いします。
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