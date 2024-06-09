VERSACE ラ メドゥーサ リング

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VERSACE◇ラ メドゥーサ◇細めバンド リング (VERSACE/指輪・リング ...

以下公式HPから抜粋中央に立体的なラメドゥーサをあしらった細いバンドリング。ヴェルサーチェのジュエリー製品は、鉛やニッケルを一切使用していません。すべて低アレルギー性素材を使用。「ストロングラップメドゥーサ」メドゥーサリングシルバートーンの真ちゅう、ニッケル不使用、低アレルギー性の合金真ちゅう100%イタリア製定価：¥31,900（※1つの価格です）サイズ：7、11昨年4月頃に銀座並木店で購入一応レディースですがシンプルで使い勝手良さそうだったので2つセットで購入しました7号は小指に、11号は薬指に付けていましたサイズが合えば男女問わず使っていただけます殆ど使用する機会もないまま系統変わりましたので出品します使用による小傷は多少あるかもしれませんが使用頻度が低かったので綺麗な状態です出来ればまとめて2つ購入していただける方を優先します単品での出品はご相談に乗ります#versace#ヴェルサーチェ#リング#メデューサ