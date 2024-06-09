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ct70 converse コンバース　星柄　スター
商品番号 Q25674590139
商品名

ct70 converse コンバース　星柄　スター
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

converseCT70Chuck70スター柄　27.5cmです箱はありません。靴紐はゴム製の物に変更しています。2回ほど着用しました。かかとは多少減りがあります。#ct70#chuck70#converse#コンバース#星柄#スター柄#ハイカット
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