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BREEのヌメ革長財布です。数年間使って良い感じの色合いですが、まだまだ馴染んで変わっていけると思います。常にカバンに入れて使っていたので、ズボンのポケットに入れたことはなく、汗シミや形崩れは無いです。カードポケットは計12枚、お札や領収書も十分に収容可能です。中央のコイン部分のファスナーは使っていませんでしたがこぼれることはなかったです。外寸はおよそ20×9.5×3cmです。※側面部分が一箇所、6cmほど剥がれている（端で挟んでいる部分が取れている）点はご了承ください。外周ファスナーの開閉には問題無かったです。