【新品未使用】ポールスミス　カードケース　セクシープリント

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ポールスミスは英国の伝統的なスタイルにウィットやユーモアといった遊び心をスパイスとして加え、実用的でありながらも大胆な色使いでポジティブに楽しめるデザイン。洗練された中に遊び心のあるポールスミスならではのデザインです。品のあるクラシックなレザーでデイリーユースでお使いいただけます。内ポケット×2