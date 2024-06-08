バーバリー 名刺入れ カードケース ノバチェック 現行 男女兼用

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ご覧いただきありがとうございます。必ず最後までご覧いただき、ご検討くださいますようよろしくお願い致します。○商品概要BURBERRYの名刺入れ、カードケースです。現行のデザインで男女問わずお使いいただけるデザインです。この機会にぜひご検討ください。カラー：ダークバーチブラウン○サイズ（cm）11×7.5×1・仕様メインポケット×1カードポケット×4○状態わずかに角のコーティングに剥がれがありますが、比較的使用感の少なくまだまだお使いいただけるコンディションです。ランク：ABN：ほぼ使用されておらず未使用に近い、新品の状態S：使用感のない非常に綺麗な状態の商品A：多少の使用感はありますが比較的綺麗な状態B：使用感がありキズや汚れがある状態（使用上問題なし）C：傷みや劣化などが目立つ難あり状態D：ジャンク品・付属品：なし ○発送匿名配送にて発送致します。ご入金のタイミングにも寄りますが、可能な限り迅速な発送を心がけています。○その他ブランドショップにて購入しました。リユース品（古着）ですので記載している以外にも傷や汚れがある可能性があります。採寸の多少の誤差はご容赦ください。また、色味については実際のものと見え方が異なる可能性があります。気になる点や追加写真のご希望などありましたらお気軽にコメントください。また、プロフィール欄に注意事項等も記載してありますので大変お手数ですがご覧ください。よろしくお願い致します。