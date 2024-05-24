フェンディ FENDI レタリング刺繍 ジャケット 即完売モデル 入手困難

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商品詳細
【商品説明文】☆閲覧いただいた皆様にお得な情報☆当店ではフォロワー様限定でお得な”割引”を行なっています(*´∇｀*)お気に入りの1枚を探してみてくださいね！#古着屋avancer90s90年代をはじめ、トレンドやジャケットなどスウェットやパーカーをメインにメンズからレディースまで揃えております！▪️ブランド▪️フェンディ FENDI▪️サイズ表記▪️サイズ50▪️サイズ実寸（cm）▪️・着丈68・身幅57・肩幅47・袖丈67▪️カラー▪️黒色 /ブラック▪️素材▪️レーヨン▪️購入元▪️ブランドリユース店質屋・古物市場・ストア商品▪️状態▪️USEDこちらにもオススメ商品を大量出品中です(\u003e◡\u003c)#古着屋avancer3496
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