ベストサウナハット サウナジャンキーズ Punkデニム 虚無僧

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ベストサウナハットサウナジャンキーズPunkデニム虚無僧2回のみ着用、着用後はその都度ホームクリーニングをしておりました。虚無僧が私には合わなかった為、大事に使ってくれる方に譲りたいと思い、出品致します。購入当時は地方に住んでいた為、こちらの購入にかなりの時間とお金をかけた為、このお値段とさせて頂いております。ご了承くださいませ。