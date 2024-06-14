良品✨サンローランパリ　長財布　オーガナイザー　ラウンドジップ　スタッズ　黒

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♪ご覧いただきありがとうございます♪【商品情報】■商品名SAINTLAURENTPARISサンローランパリオーガナイザー長財布ロングウォレットジッピーウォレットwallet小銭入れ札入れカード入れ定期入れ名刺入れゴールド金具ゴールドロゴ金ロゴロゴ金具型押しロゴ刻印スタッズ高品質高級感エディ期ジッピーエディスリマンYSL北川景子DAIGOメンズレディースユニセックス男女兼用■カラーブラック 黒■素材レザー 本革■サイズ縦:10.5cm横:19cmマチ:2cm※個人採寸の為、多少の誤差はご理解お願い致します。■仕様・小銭入れ×1・札入れ×2・カード入れ×9・フリーポケット×1※詳細は写真でご確認ください。■購入元大手ブランド買取店古物市場・ブランドオークション※鑑定済みの正規品です■付属品・保存箱・カード類画像10枚目が全てです。【商品状態】箱にシール跡あり。(10枚目)財布表面に白っぽく見える箇所がありますが、光の反射によるものです。小銭入れに多少のスレがありますが(8枚目)、目立ったダメージはなく、まだまだ長くお使い頂けます(^^)【梱包、発送】宅急便コンパクトでお送りします。【その他】⚠状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。⚠撮影は色味に注意して行なっていますがモニター環境によっては異なって見える可能性がございます。⚠中古品ですので、多少の傷やスレなどはございます。ご理解いただける方のみ購入お願い致します。☆ペット、喫煙者はおりません。☆即購入大歓迎です。☆深夜・早朝の購入、コメントもOKです。☆値引き交渉中、質問やり取り中であっても、購入者様を優先させていただきます。 ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒他にも財布を出品しております♡ #naosの財布是非ご覧ください(⁎ᵕᴗᵕ⁎)⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒ご不明な点等ございましたら、気軽にお尋ね下さい✨No.w333