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フェラガモ　ブレスレット
商品番号 G93342378638
商品名

フェラガモ　ブレスレット
ブランド名 フェラガモ
特別価格 税込 3,145 円
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商品詳細

ハワイで購入しました。ほぼ使用してないので綺麗かと思います。箱などはありません。
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