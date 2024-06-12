新品 adidas Mサイズ スーツ セットアップ ジャケット パンツ

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商品説明商品をご覧頂き誠にありがとうございます。以下、商品説明となります。メーカー：adidasアディダス商品名：ID2.0セットアップ状態：新品未使用、タグ付きサイズ：メンズM身長167〜173cm胸囲89〜95cmウエスト75〜81cm商品詳細【ジャケット】・レギュラーフィット・前にジップポケット・左胸に内ポケット有り【パンツ】・レギュラーフィット・ボタン式のウエストクロージャー・両サイドにポケット・ベルト通し・サイドに同色のストライプのラインご不明な点がございましたら、お気軽にご質問下さい。A00046アディダス上下セットアップスーツテーラードジャケットパンツビジネス