00s 新品未使用 エディーバウアー 6パネル キャップ エルエルビーン

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ご覧いただきありがとうございます。男性、女性共にトレンドのスタイルはもちろん、他者と差をつけたコーディネートを楽しみたい方にもおススメな希少アイテムを出品中です！→#JUNCTION！即購入大歓迎です。⚠️ご購入前にプロフィールをご覧下さい。☑︎item状態含めとても希少な00sエディーバウアーのFLEXFIT製6パネルベースボールキャップになります。シルエットもとても良く、ブランドがエディーバウアーな点が今の気分にバッチリはまるかと思います。アウトドア感が強過ぎないこのバランス感もグッドなアイテムです。☑︎sizeF☑︎colorベージュ☑︎condition気にならない程度の小さな点シミの様な部分はありますが、その他破れ等のダメージのないデッドストック、新品未使用の状態です。☑︎informationDiasporaSkateboardseddiebauer70s80s90sパタゴニアウールリッチヴィンテージビンテージアメリカ製アウトドアキャンプvintageLLBEANLLビーンランズエンドデニムコットンニットビンテージvintage90年代50s60snorollノーロールmin-nanocomfortablereasonwonderlandsundaysbestwhowhatpolarBRONZE56KALLTIMERSwhateveriggypalacethegoodcompany700fill1ldkカーハートcarharttgoofycreationskateboardingpuritanエディーバウアーskateフィッシングハンティングジャケットOLDGAPオールドギャップUSA製チャンピオンリバースウィーブ古着メンズレディースPaletowncomfortablereasonl.l.beanused古着ラルフローレンpoloアメカジah.hpopeye在原みゆ紀柴田ひかりy2k