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【USA製】Louis Kemp シーフード ツートーン キャップ 企業
商品番号 C64004090811
商品名

【USA製】Louis Kemp シーフード ツートーン キャップ 企業
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,345 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカで海鮮食材を専門とする卸売企業「LouisKempSeafoodCo.」のキャップです。●色：ベージュ、グレー●頭周：55.5cm−59.5cm●クラウンの深さ：中間の深さ●素材：コットン●状態クリーニング済み。目立った汚れ、ほつれ等はありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。なお、写真に写っているもの以外の付属品はございません。●他にも古着のキャップを多数出品しています。#coyote_caps古着なども出品しておりますので是非ご覧ください。古着ビンテージ帽子ロゴコットンアメリカ製刺繍ヴィンテージ6パネルVintageCap企業No.70　042MB016
http://narcologia.ru/goods/preference218838.html
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