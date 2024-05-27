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ワコマリア　ディッキーズ22AW DICKIES レオパード　ジャケット
商品番号 N25029208892
商品名

ワコマリア　ディッキーズ22AW DICKIES レオパード　ジャケット
ブランド名 ワコマリア
特別価格 税込 14,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド名・WACKOMARIA商品名・DICKIES/LEOPARDQUILTEDJACKET商品型番・DICKIES-WM-BL07特徴・WACKOMARIAとDICKIESのダブルネームのキルティングジャケット。WACKOMARIAオリジナルのレオパード柄。中綿入りのキルティング仕様で保温性にも優れている。左胸に刺繍が施され、ポケット部にDICKIESのタグが付いている。シルエットはゆったりとしたストレスのないリラックスフィット。カラー・バーガンディ（レオパード）素材・ポリエステル100％サイズ・M詳細：肩幅57cm身幅66cm着丈72cm袖丈65.5cm
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