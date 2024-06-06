ナイキ　エアマックス95 26.0㎝

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商品詳細
シーン···ランニング/トレーニング人気モデル···NIKEエアマックス95防水スプレーを塗布後５.６回使用し、その後保管していました。まだまだ使用できる商品と思います。付属品などはありませんので現状渡しとなります。素人保管になりますので神経質な方は購入をお控え下さい。#ナイキ#NIKE#エアマックス#エアマックス95#エアマックス90
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