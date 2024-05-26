別注 ドライバージャケット

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Wild Life Tailor別注/EX Driver Jacket/ジャケット/S/コットン/KHK



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最終値下げエンジニアードガーメンツのドライバージャケットになります。２０awワイルドライフテーラーの別注。洗った後のシワの入り方などが特徴的なポリウレタンコーティングを施したコットン生地を使用し、オイルドクロスのようなツヤ感と男らしいシルエット、ブラウンのボアやコーデュロイの襟、袖が印象的で、袖部分は中綿入りのキルティングサテン生地を使用されており、暖かく袖通りが良いです。ポケットの配置や数も日常使いしやすい一着になっています。この一着で中々の保温力が有ります。Lサイズ着丈69.5肩幅51.5バスト120.0袖丈65.5着用は短時間で数回程度、状態はとても良いです。定価￥６８，２００