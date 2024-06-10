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CALEEキーホルダー TATTOO STUDIO YAMADA 山田蓮
商品番号 A68827317285
商品名

CALEEキーホルダー TATTOO STUDIO YAMADA 山田蓮
ブランド名 キャリー
特別価格 税込 15,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

caleeの旧型キーホルダーです。刻印などは旧型のキーホルダーは無いです。サイズ：全長34cm幅1.3cmレザーキーリングキーチェーンcaleeomossychanneltattoostudioyamada山田蓮
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