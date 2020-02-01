(2744）ナイキ・エア、フィアオブゴッド、レイドブラック、ユーズド

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見て頂きありがとうございます。即購入OKです。交渉中でも購入者優先です。基地内フリマで購入したナイキスニーカーの出品です。サイズはUS9.5＝27.5㎝位です。オリジナルインソールの擦れや多少の使用感がありますが目立つ様なダメージは無くまだまだ履いて頂けます。元箱無し、中古の現状お渡しになりますので気になる方はご遠慮ください。購入後の苦情や返品はご容赦下さい。簡易包装、梱包で発送しますので予めご了承下さい。送料込み…こちらの商品値下げは不可です。