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FENDI フェンディ　長財布
商品番号 M56291740432
商品名

FENDI フェンディ　長財布
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェンディ(FENDI)の長財布です。1年半前ブランド古着屋にて購入し、10回ほど使用しその後は通帳入れとして使用してました。片ポケットの裏地が少し解けています。詳細は写真をご覧ください。.高級感あるデザインで、普段使いからフォーマルな服装まで使えます。気に入ってはいましたが、使用頻度が出品することにしました。 【サイズ】横18cm縦10cm左右各4カード入れ　計8枚大きいポケット2つ【素材】レザー【その他】保管場所にペットはいません。非喫煙者です。なお、らくらくメルカリ便を使うので匿名配送が可能です。気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。
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