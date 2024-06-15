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セノーテ　ガーディアンベル　ネックレス
商品番号 O64921427564
商品名

セノーテ　ガーディアンベル　ネックレス
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セノーテのガーディアンベルです。ネックレスとしても使えます。カラーはピンクゴールドで音色もとても良いです。箱等はありませんので小袋にて発送いたします。定価¥11610どんどん値上がりしていきますので今のうちにどうでしょうか。ネックレスとして1度使用しました。
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