新品未使用 完売品 ポーター ダック コインケース コンパクト 吉田カバン 青

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PORTERより、DUCKCOINCASEになります♪(´▽｀)●状態新品未使用タグ付きとなります。●サイズ縦約8.5cm、横約9cm●仕様ファスナー開閉式内側：ポケット×1●カラーネイビー(ダークネイビー)●柄・デザインワンポイントロゴ●素材表：バルキーコットンダック裏：ヘリンボーンPVC加工●付属品注意書き記載のダックオリジナルタグ●商品説明(公式より)色落ちしやすい顔料コーティングを施すことで、経年変化を楽しめる小物シリーズ「PORTERDUCK（ダック）」です。使うほどに下地のコットンダック生地が徐々に現れて、天然素材特有のぬくもりを感じることのできる独特な風合いが魅力です。メイン素材はバルキーコットンダックに顔料ウレタンコーティングをしたもので、裏地にはPVC加工したヘリンボーン生地を使用しています。このコットンは高地で栽培される原綿のため、通常のコットンより繊維がより太くより短いのが特徴です。その為、バルキー性（膨らみ）が高くナチュラルなムラ感がでることも特徴です。そのコットンで織ったダック地に色落ちがしやすい顔料ウレタンコーティングを施しているため、使い込む程にムラ感が強く表現され、天然のぬくもりを感じることができます。紺のコーティングの下地には生成りの生地を使用しています。コンパクトなサイズながらも丁寧に作られた商品で、経年変化を楽しみながら長く愛用できます♪(´▽｀)ご購入前にプロフィールをご確認頂き個人保管いう事をご理解の上検討よろしくお願いします(´▽`)▶︎その他PORTER商品はタグをチェック！ #jstoreのPORTER一覧