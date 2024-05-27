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キハダ　SR 3枚セット
商品番号 D36822605446
商品名

キハダ　SR 3枚セット
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 3,119 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファイルにてコレクションしてましたので綺麗だと思いますがトラブル防止のためプレイ用でお願いします。3枚セットです。素人保管ですので神経質な方はご遠慮ください
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