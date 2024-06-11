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BOTTEGA VENETA カーフレザー 2つ折り財布 コンパクト財布
商品番号 P64342132282
商品名

BOTTEGA VENETA カーフレザー 2つ折り財布 コンパクト財布
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボッテガヴェネタBOTTEGAVENETAイントレチャートカーフレザー2つ折り財布コンパクト財布メンズ【カラー】ネイビー【サイズ】幅：約10.5cm　高さ：約9cm　奥行き：約3cm※あくまでも実寸なので多少の誤差はあるかもしれませんのでご了承ください。【参考定価】61,560円【型番】193642【機能】札入れ×2、小銭入れ×1、カード入れ×4、ポケット×2２～３年間、後ろポケットで使用していました。やや傷が内側にありますがレザーの風合いのようにも見えるため見劣りはそこまでしないと思います。ボッテガ・ヴェネタボッテガボッテガヴェネタBOTTEGAVENETAメンズ用財布メンズウォレットブランド物ブランド財布
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