アディダス　スニーカー　アディダススニーカー

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子供が履いてましたがサイズが少しきつくなったので出品します。高校の時の２年間使用して北海道在住で、雪が降るため４月～10月までしか履くことはないので、その中でも何度か履いただけですが写真 4枚目、5枚目6枚目に傷みがあります。中古品となります。神経質な方はご遠慮ください。ご理解のある方宜しくお願い致します。