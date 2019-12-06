【オーストリッチ本革】 長財布（小銭入れなし）

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オーストリッチ本革の本格レザーウォレットです。圧倒的な存在感です。札入れに特化したシンプルなデザインです。ビジネスシーンなどにもお使い頂けます。スーツの内ポケットに如何でしょうか。ヴィンテージものですが、現代でも色褪せないアイテムです。カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革サイズ(約cm)縦9横18.5幅2未使用品ですが、長期保管品のため、細かいスレや汚れなど写真でご確認の上取引よろしくお願い致します。#コーディネート#オーストリッチ#本革#アニマル #メンズ#メンズウォレット#メンズファッション#ビジネス#スーツ#紳士服＊お願い＊お手数おかけしますが、プロフィール確認頂けると助かります＾＾先にご購入された方の優先となります。商品ページをいきなり削除する場合もございますので、ご了承お願い致します☆他にも色々出品しておりますので、気になる方はこちらのタグからご覧ください★#ネスよろしくお願いしますm(__)m#服飾小物#アクセサリー#ファッション#ファッション小物#リユース#リサイクル#ブランド#大人#おしゃれ#おでかけ