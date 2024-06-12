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USA製 vintage シャドーチェック ブルゾン
商品番号 B67567141692
商品名

USA製 vintage シャドーチェック ブルゾン
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 9,675 円
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商品詳細

◯USA製vintageシャドーチェックブルゾン◯size:XLサイズ相当着丈:70cm身幅:63cm肩幅:54cm袖丈:60cm◯色:バイカラー◯アイテムポイント✔︎◻︎人気オンブレ調◻︎USA製◻︎バイカラー◻︎希少デザイン◻︎OLD古着◯状態:年代物古着故、多少の使用感はございますが、着用できないダメージや汚れは無く、まだまだお使い頂けるコンディションかと思います。◯ご購入から1〜2日で、発送させて頂きます。発送方法は、追跡機能、補償のついているメルカリ便（クロネコヤマト宅急便）で行います。【ご案内】USA古着ブランドから、y2kテック系まで、80's90'sのシャツTシャツスウェット等のトップスから、ジャケット等のアウター、ノリの良いパンツ類を多数出品中です。#Onevintage←出品一覧
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