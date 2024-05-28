TAXCO VINTAGE タスコ 925シルバー ヴィンテージ DNAチェーン ...

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925シルバー タスコ ヴィンテージブレスレットMEXICO TAXCO-



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興味を持って頂きありがとうございます！私はヴィンテージの服やシルバーアクセサリーが大好きで主にアメリカやメキシコ、ヨーロッパなど世界中の蚤の市やショップで購入したものを販売しており、こちらの商品も一点物でメキシコの中でも銀の産地として知られるタスコの刻印が入った925シルバーのDNAブレスレットです！DNAの名前の通り螺旋を描くように連なる曲線的なデザインはどこから見ても美しいです！Tシャツにシンプルに合わせてもジャケットの袖から少し見えてもとてもかっこ良く決まるはずです！また刻印付きヴィンテージならではの雰囲気を楽しめるだけでなく古着やヴィンテージの市場も盛り上がっておりますのでコレクションとしても価値があるかと思います！️⭐️商品詳細について素材 ：『シルバー925』サイズ ：約1.24cm×19.7cm重さ ：約35.5g状態 ：煮沸消毒済み⭐️安心・安全の配送(最後の写真参照)内側にエアクッション(気泡緩衝材）が付いたクッション封筒で開封テープ付きでとても便利です。封筒の表面に「取扱注意」「割れ物注意」「水濡れ注意」の3つのケアマークが印刷され、安全にお客様の元まで届きます。⭐️他のヴィンテージはこちら高品質で希少価値の高いアクセサリーを多数出品しておりますので、よろしければご覧ください。質問及び値下げ交渉受け付けておりますのでこの機会に是非。#ヴィンテージシルバー925『クラシカ』