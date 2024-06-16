レイダース ニューエラ　NFL スナップバッグ

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レイダースのニューエラキャップです。スナップバックタイプです。購入して試着して被らないまま保管してました。質問等ありましたらお気軽にコメントよろしくお願い致します。シュプリームサプールナイキNFLNBAスナップバック9forty9fifty9twenty59FIFTY素材···コットンカラー···ブラック形···ベースボール