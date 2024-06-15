K18 YGネックレス チェーン 45cm

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商品詳細
全長約45cmチェーン幅約1.5mm重さ約3.4gプレート幅3.1mmK18イエローゴールドK18刻印有り本物の18金です。メッキ等ではありません。ゴローズの角チェーンと同じカットですので太陽メタルや全金フェザーを通してサラッとつけて頂くのにも最適だと思います。材質···ゴールド
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