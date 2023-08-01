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ダンヒル　dunhill　マネークリップ　シルバー　ケース付き　ヴィンテージ
商品番号 H84175218634
商品名

ダンヒル　dunhill　マネークリップ　シルバー　ケース付き　ヴィンテージ
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダンヒル　dunhill　マネークリップ　シルバー　ケース付き　ヴィンテージ【商品説明】自宅保管です。縦横　約5.5cm×4cm【商品状態】中古品です。素人保管品でございます。保管上の細かい傷などはあるかと思います。お写真にてご確認くださいませ。見落としなどあるかもしれません。気になる方はご購入をお控えお願い申し上げます。お写真にあるものが全てです。お写真にて状態をご確認くださいませ。保管品ですので、現状渡しとなります。宜しくお願い申し上げます。ご購入の際はコメントくださいませ＊当方の都合で恐縮ですが、土日の発送が対応が難しく土日を挟む場合、月曜日以降の発送になります。D0906-4M
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