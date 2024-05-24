GUSTAVO グスタボ　ブレスレット　バングル ランチキ　lantiki

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商品詳細
GUSTAVO/グスタボ1998年アルゼンチン-ブエノスアイレス郊外でブランド設立。結婚後子供を授かるのをきっかけに、「家族の時間をたいせつにしたい」「健康であること、自然への愛を教えていきたい」という思いで夫婦二人でハンドクラフトを始める。妻が庭で花を大切に育て保管し、それを夫であるGUSTAVOがジュエリーにしている。本物の花を使用したブレスレット。モチーフの花には1点1点個体差がございますので一点物の特別感が得られます。サイズは１サイズのみとなります。2年前にランチキにて購入しました。サイズ調整可能です。くすみは磨けば取れますので、好みの色合いにしていただければと。探された方は是非。
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