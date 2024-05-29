☆新品/18金/K18刻印あり☆50cm/喜平チェーンネックレス

メルカリ最安値で出品中！もしもこちらのお値段よりもお安い商品があった場合は必ずその金額以下までお値下げさせていただきます！〓〓〓〓〓〓〓〓〓ご覧いただきありがとうございます。即購入、まとめ買い大歓迎です。オマケで紙製の箱をお付けしております。他にも18金商品扱っているのでご覧下さい。〓〓〓〓〓〓〓〓〓♢商品サイズ長さ50cm(45cm部分にアジャスター環があります） 他にもサイズがございます。幅約1mm重さ約1g規格日本製K18(K18刻印あり)♢商品説明百貨店や宝石店で売られている18金と同等の高品質の商品です。18金のメッキではなく、地自体が18金なので剥がれたりする心配はございません。本物の18金の証拠である「K18」の刻印も刻まれております。市場ではこんな価格で売られていないので破格のお値段です。このチャンスに是非メッキでは感じられない輝きを放つ本物の18金を身に付けてはいかがでしょうか？男性、女性ともに使っていただけるアイテムなのでプレゼントとしても喜ばれること間違いなしのお値段以上の商品です。チェーンだけでなく18金のトップも販売しておりますので、セットでのご購入も大歓迎です。18金ネックレス(k18ネックレス)をお探しの方、喜平チェーンがご希望の方、gold(K10、k18、K22、K24)好きな方向けの商品です。色は定番で綺麗なイエローゴールドです。



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