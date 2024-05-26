ヴィンテージ　メキシコ　バングル　シェル　アンティーク　シルバー

ご覧いただきありがとうございます。シルバー 925ビンテージ ブレスレット他にはない流石のデザイン配色も素敵です細めのバングルですがヴィンテージアクセサリーならではの独特な雰囲気と存在感があります。刻印MEXICO(画像4)925の刻印はないもののシルバー製だと思われます。磁気反応なし。鑑定などはしておりませんので詳細は不明です。メンズ レディース ユニセックスこの機会に是非サイズ画像をご確認ください。年代物アンティークアクセサリーは近年人気が沸騰し貴重なアイテム代表的なシルバーの産地、南米のメキシコ特にタスコ製のシルバー製品やアメリカ南西部のインディアン部族のナバホ族、アフリカ大陸の古くからの先住民族であるトゥアレグ族などが作成したアクセサリーなどは特に希少価値が高く、近年人気が高まっています。ハイブランド勢からもアンティークやヴィンテージなど、それらの年代の装飾品から着想を得て表現した幾何学的なフォルムやカラーストーンを用いてコントラストをつけたジュエリーなど、モダン且つエレガントなラインナップが多く発売され人気沸騰中です。他の人と被らないアイテムをお探しの方この機会に是非ご検討ください。アンティーク、ヴィンテージ品は経年による汚れや傷はあると思ってください。神経質な方はご購入をご遠慮ください。Mexico/Taxco/vintage/ITALY/イタリア/925/950/USA/OLD/アメリカ/ネイティブ/ニューメキシコ/メキシカンジュエリー/バングル/コスチューム/ジュエリー/ヴィンテージ/アンティーク/シルバーリング/喜平/チェーン/1LDK/ビザンチン/END/古着/ジャンティーク/ブロカント/撮影/衣装/インディアン/ホピ/ズニ/ナバホ/天然石/ユーロ/ヨーロッパ/古道具/蚤の市/骨董/オールド/etcお探しの方は是非おすすめです。



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